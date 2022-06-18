Несколько тысяч сотрудников ЧВК "Вагнера" прибыли в Беларусь, – Латушко

18 июня 2022 , 19:13
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На территорию Беларуси за последнее время прибыли несколько тысяч российских наемников из ЧВК (частной военной компании) "Вагнера". Они там находятся по разным причинам.

Такую информацию рассказал 24 канала оппозиционер и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко. Он подчеркнул, что в последнее время самопровозглашенный президент Александр Лукашенко нагнетает ситуацию о якобы угрозе Украины и Польши.

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По мнению Латушко, таким образом, Лукашенко вместе с пропагандистами готовит информационное обоснование для возможной наземной операции против Украины. Впрочем, сам оппозиционер считает, что он не отважится на такой ход . Это ведь сомнительная авантюра с огромными рисками.

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По данным Латушко, в понедельник должна пройти встреча между Лукашенко и премьер-министром России Мишустиным. Одна из тем, которую они будут обсуждать – компенсация расходов , которые Беларусь понесла из-за войны против Украины. Они потеряли достаточно денег из-за санкций, а также – из-за так называемого коварного "пассивного" участия в этой войне.

Латушко отмечает - Лукашенко не удержится у власти , если решит полномасштабно напасть на Украину. У него буквально нет надлежащих войск, способных на выполнение военных задач такого масштаба.

Склонен к тому, если Лукашенко таки отдаст приказ о наземной операции (против Украины – 24 канала), то это будет последний его приказ. Есть две причины. Первая – он обнажит свои тылы, потому что может отправить только ССО (силы специальных операций – 24 канал) – самая преданная ему группировка, – отметил Павел Латушко.

Вторая причина – Лукашенко буквально бросится в глазах приближенной к себе элиты. Он ведь просто станет обычной марионеткой, которая будет полностью подконтрольна Путину. Латушко прогнозирует, что Лукашенко не рискнет напасть на Украину.

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  • Напомним, еще 15 июня президент Владимир Зеленский собрал заседание по поводу возможного нападения Беларуси на Украину. Он поручил проверить готовность 4 областей к потенциальной обороне.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает – они знают, что происходит в Беларуси. Там пока нет такой концентрации войск , которая позволила бы им совершить полномасштабное нападение, которое было 24 февраля.

 

Автор: Петро Синєокий