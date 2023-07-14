Несколько волн дронов на фоне мощной грозы: россияне могли "прятать" звук "Шахедов"

В ночь на 14 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Усложняла ситуацию мощная гроза.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Она подчеркнула, что враг пытался использовать природные явления в свою пользу.

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Ночь прошла очень неспокойно. На фоне сложных погодных условий, мощной грозы над Черным морем, враг применял несколько волн дронов-камикадзе типа "Шахед",

– отметила Наталья Гуменюк.

По словам спикера, дополнительные природные эффекты враг пытался использовать в свою пользу. Но все же преимущество было на стороне сил обороны.

Как отработали силы ПВО

Погодные условия не помешали воздушным силам сбить вражеские цели. Пока командование подводит итоги ночной работы, но уже можно говорить, что большинство воздушных целей удалось сбить.

"Силы противовоздушной обороны отработали мощно – около 10 "Шахедов" были уничтожены", – добавила Гуменюк.

Она также отметила, что в результате атаки есть попадание в Криворожском районе, там ранен гражданский и повреждено промышленное предприятие.

Враг мог "прятать" звук Шахедов

Наталья Гуменюк предположила, что россияне использовали "Шахеды" во время грозы, поскольку таким образом надеялись обойти систему противовоздушной обороны.

Осложнения в работе противовоздушной обороны однозначно были, ведь "Шахеды" можно обнаружить, в том числе и по звуку. Возможно, россияне пытались "спрятать" этот обманчивый за грозой,

– заметила Гуменюк.

В то же время еще раз подчеркнула, что, несмотря на сложные погодные условия, силы противовоздушной обороны отработали мощно: "все цели, направленные на Одесчину и Николаевщину – уничтожены".

"Мобильные группы должны видеть цели"

Ночью над Одесщиной ПВО сбило 8 беспилотников, еще двое избили над Николаевщиной.

Представитель Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона также обратил внимание на сложные погодные условия во время сегодняшней атаки.

Враг использует не только темное время суток, но и погодные условия. Облачность тоже усложняет работу мобильных групп ПВО, которые должны видеть объект. Погода влияет на работу и пилотируемой авиации,

– объяснил Игнат.

Главное о ночной атаке: