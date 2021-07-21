Несмотря на 7 лет войны: пророссийские партии продолжают пользоваться поддержкой украинцев

Пророссийские политические партии в Украине на протяжении последних пол года существенно потеряли влияние на сознание украинцев. Однако списывать их со счетов еще рано,

Санкции, введенные Советом нацбезопасности, и открытые уголовные дела против верхушки прокремлевских политпроектов — значительно снизили их присутствие в медиапространстве. Впрочем, лоббисты страны-агрессора прочно укоренились в мозгах той части населения, которой по нраву левые взгляды.

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Спрос на прокремлевские проекты до сих пор остается

По словам эксперта по политике и местному развитию Александра Солонтая, пророссийские силы в Украине — следствие большой симпатии значительного количества украинцев ко всему, что называется "русским миром". Поэтому все олигархические, бизнесовые, коммерческие политпроекты будут, пока на это будет потребитель.

И спрос сохраняется до сих пор. Согласно последним исследованиям социологов группы "Рейтинг", больше всего шансов попасть в следующую Раду среди кремлевских сторонников имеет "ОПЗЖ". Ее поддерживают более 12% граждан.

Несмотря санкций СНБО, которые забрали 5 – 6 пунктов популярности имени партии Бойко-Медведчука, а также внутренние междоусобицы ее олигархических лагерей — "ОПЗЖ" удерживается на втором месте в опросах. На седьмом году войны с Россией кремлевские лоббисты делят его с "ЕС" и "Батькивщиной" и их показательно патриотической риторикой.

В феврале, после введения санкций в отношении Медведчука и его каналов, произошло снижение поддержки ОПЗЖ. Но в определенные моменты партия уже претендовала на одинаковый уровень поддержки со "Слугой народа",

– рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Юго-восточный регион страны остается главным полем для паразитирования и других пособников агрессора. На симпатию местных жителей рассчитывают политпроекты:

Евгения Мураева;

Бориса Колесникова;

Анатолия Шария.

Хотя сейчас они далеки от проходных 5% процентов. Среди пророссийских сил нет единства из-за деловых и политических интересов. Но вместе взятые они будут пытаться охватить все возрастные группы избирателей. В "ОПЗЖ" три четверти сторонников – люди старшего возраста.

Зато почти половина симпатиков пророссийского блогера Анатолия Шария, который давно скрывается за границей, это аудитория возрастом "30+".

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На эту же электоральную нишу планирует сделать ставку политпроект Евгения Мураева "Наши", бывшего соратника Рабиновича. По слова политолога Владимира Фесенко, его одноименный телеканал на это и направлен.

"Вследствие санкций против медведчуковских телеканалов, часть их зрителей перешла на телеканал "Наш". Поэтому немножко выросли рейтинги партии Мураева "Наши". Это младшие возрастные группы избирателей с антимайданными, или пророссийскими взглядами", – пояснил Владимир Фесенко.

Экс-регионал Колесников возвращается со своей партией

Собрать сливки из остатков электората "старых регионалов" планирует экс-нардеп Борис Колесников с политпроектом "Украина – наш дом". Его уже успели назвать "новым детищем Рината Ахметова", давнего бизнес-партнера Колесникова. Хоть олигарх и отвергает любые намеки на поддержку политсилы.

Эксперты не спешат называть новоиспеченную партию пророссийской. Вероятнее всего такой, что будет ориентироваться на избирателя юго-восточного региона, который ностальгирует по так называемым "крепким хозяйственникам".

Уровень поддержки пророссийских партий остается опасным. И это несмотря:

санкционное давление;

военную агрессию России против Украины;

токсичность прокремлевских политиков.

Поэтому для всех проукраинских сил остается общий вызов – искать методы противодействия таким проектам и привлекать избирателей на свою сторону до следующих парламентских выборов.