Несмотря на грязь, многострадальный закон приняли, – Зеленский о "банковском" законе

Верховная Рада одобрила законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы, который называют "антиколомойским". Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за принятое решение.

Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам подчеркнул, что принятие "банковского" закона – это зеленый свет для получения Украиной важной финансовой поддержки, то есть миллиардов долларов, сообщает 24 канал.

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Президент поблагодарил депутатов за их голоса.

Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный банковский закон,

– сказал он.

Заметим, что "антиколомойский" закон является одним из требований МВФ для получения следующего транша.

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