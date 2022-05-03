Несмотря на изгнание: в Совете Европы хотят и дальше использовать русский язык

Россию из-за нападения на Украину хотят изолировать от цивилизованного мира и прекратить любые контакты. К таким действиям уже прибегают ряд стран.

Кроме этого, прекратили и членство России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это свидетельствует о том, что Россия нежелательна даже в иституциях Европейского Союза.

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Русский язык остался

Россия перестала быть членом организации именно из-за своей войны в Украине. Но на заседании на прошлой неделе ПАСЕ дала рекомендацию о продолжении использовать язык страны-оккупанта в своей организации.

Согласно правилам, русский язык после выхода страны из организации больше не является государственным для ее членов. Несмотря на это, в ПАСЕ не стали отказываться от него в целом.

Более того, немец Франк Швабе, докладывающий в организации, предложил даже сохранить его использование "в значительном объеме". ПАСЕ выступила за такую идею.

Как организация объясняет свое решение

В своем решении ПАСЕ заявила, что следует продолжать поддержку и взаимодействие с обществом России и Беларуси. Речь идет о правозащитниках, демократических силах, независимых СМИ и всем гражданском обществе этих стран.

Мол, именно благодаря этому организация сможет быть сообществом ценностей. Совет Европы будет отвечать тому, что важно взаимодействовать с неправительственными организациями и гражданским обществом. Якобы именно это признали на нескольких встречах на уровне министров.

Такие аргументы ПАСЕ приводит, чтобы рекомендовать основные документы Совета Европы, публикации и веб-страницы в доступе на русском языке.

Впрочем, конечное решение по этому вопросу будет за Комитетом министров. Но есть вероятность, что трансляции заседаний ПАСЕ на русском языке больше проводить не будут.

Последние новости о работе ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс признал, что ПАСЕ не исключила Россию из организации в 2014 году. Но на этот раз из-за масштабного вторжения им удалось объединить усилия всех представителей Совета Европы и принять решение о том, чтобы убрать оттуда страну-агрессор.

ПАСЕ поддерживает Украину и предпринимает шаги для справедливого наказания России. Организация полностью выступила за все усилия по расследованиям международных преступлений России на территории Украины. Также ее члены поддерживают создание трибунала.

К тому же около 30 депутатов Европарламента вместе с украинскими нардепами посещали Ирпень и Бучу, где произошли зверства россиян против украинцев. Их сопровождала в частности руководитель делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, чтобы они воочию убедились в том, что шокировало весь мир.

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