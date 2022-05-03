Окрім цього припинили й членство Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи. Це свідчить про те, що Росія є небажаною навіть в іституціях Європейського Союзу.

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Російська мова залишилась

Росія перестала бути членом організації саме через свою війну в Україні. Але на засіданні минулого тижня ПАРЄ дала рекомндацію про продовження використовувати мову країни-окупантки в своїй організації.

Згідно правил, російська мова після виходу країни з організації більше не є державною для її членів. Попри це в ПАРЄ не стали відмовлятись від неї загалом.

Ба більше, німець Франк Швабе, який доповідає в організації, запропонував навіть зберегти її використання "в значному обсязі". ПАРЄ виступила за таку ідею.

Як організація пояснює своє рішення

В своєму рішенні ПАРЄ заявила, що варто продовжувати підтримку та взаємодію з суспільством Росії та Білорусі. Мовиться про правозахисників, демократичні сили, незалежні ЗМІ та все громадянське ссіпільство цих країн.

Мовляв, саме завдяки цьому організація зможе бути спільнотою цінностей. Також Рада Європи буде відповідати тому, що важливо взаємодіяти з неурядовими організаціями та громадянським суспільством. Буцімто саме це визнали на декількох зустрічах на рівні міністрів.

Такі агрументи ПАРЄ наводить, щоб рекомендувати основні документи Ради Європи, публікації та веб-сторінки в доступі російською мовою.

Втім, кінцеве рішення з цього питання буде за Комітетом міністрів. Але є ймовірність, що трансляції засідань ПАРЄ російською мовою більше проводити не будуть.

Останні новини про роботу ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс визнав, що ПАРЄ не виключила Росію з організації у 2014 році. Та цього разу через масштабне вторгнення їм вдалося об'єднати зусилля всіх представників Ради Європи та ухвалити рішення про те, що прибрати звідти країну-агресорку.

ПАРЄ підтримує Україну та робить кроки для справедливого покарання Росії. Організація повністю виступила за всі зусилля щодо розслідувань міжнародних злочинів Росії на території України. Також її члени підтримують створення трибуналу.

До того ж близько 30 депутатів Європарламенту разом з українськими нардепами відвідували Ірпінь та Бучу, де відбулись звірства росіян проти українців. Їх супроводжувала зокрема керівниця делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, щоб вони на власні очі переконались в тому, що шокувало весь світ.

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