Несмотря на угрозу жизни: херсонцы выйдут на митинг против "русского мира"

Во временно оккупированном Херсоне украинцы продолжают демонстрировать свой патриотизм. Несмотря на угрозу своей жизни, херсонцы выходят на массовые митинги.

После захвата оккупантами Херсонского городского совета горожане анонсировали на 27 апреля мирный митинг. Об этом в эфире 24 канала заявил депутат горсовета Херсона Сергей Хлань.

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Он подчеркнул, что в Херсоне происходит преследование и давление на украинских активистов, однако люди готовы выходить на улицы, несмотря на угрозу собственной жизни.

Херсонцы завтра, 27 апреля, в 10 утра выйдут на мирный митинг с украинской символикой, чтобы заявить, что любые попытки россиян назначить свою оккупационную власть – им не удадутся,

– подчеркнул Хлань.

Отметим, что таким образом жители Херсона демонстрируют свою позицию к так называемому "референдуму" по созданию квазиреспублики в Херсонской области, а также хотят показать свое отношение к "русскому миру" в целом.

Сергей Хлань о ситуации в Херсоне: смотрите видео