Несмотря на обстрелы и атаки оккупантов, на Днепропетровщине стартовала посевная

В Днепропетровской области начались весенне-полевые работы. Несмотря на жестокие атаки оккупантов, аграрии разрыхляют и удобряют почву и готовятся к засеву злаковых и бобовых культур.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что посевная продлится до конца весны – начала лета. В целом будут работать более 1 миллиона гектаров полей.

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С весенней посевной мы не опоздали. Как только позволила погода, аграрии вышли в поле. Сначала засеют яровой ячмень, горох, овес. В первой половине апреля возьмутся за подсолнечник, а после – за кукурузу,

– рассказал директор института зерновых культур Владислав Черчель.

В планах аграриев на 2022 год засеять яровым ячменем 140 тысяч гектаров полей, подсолнечником – 600, кукурузой – 300. Засевы уже начали на Никопольщине, на территории остальной области обрабатывают почву. Ее разрыхляют, чтобы сохранить влагу на полях.

На Днепропетровщине на более 600 тысяч га полей растут озимые пшеница, ячмень, рожь. По предварительным данным, эти культуры хорошо перезимовали и находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что одна из главных задач правительства - проведение посевной в тех регионах, где нет активных боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что из-за войны во многих странах может быть голод, поскольку Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия.

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