Несмотря на ультиматумы Кремля: войска Британии и Канады останутся в Украине

Великобритания и Канада не будут выводить тренировочные подразделения военных из Украины. Ранее с такими ультиматумами выступила Москва.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что Киев не питает иллюзий, что на ее территории будут воевать силы НАТО.

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Принцип "открытых дверей" не будут пересматривать

Несмотря на это, подчеркнула Стефанишина, именно в интересах Альянса обеспечить обороноспособность Украины. Во время переговоров с НАТО, в организации выделили определенные "красные линии". Речь идет о невозможности пересмотра принципа "открытых дверей".

В конце переговоров мы чувствовали, что политика РФ стала еще более агрессивной, и призвали международных партнеров к тому, чтобы усилить санкционное давление,

– объяснила Стефанишина.

Стефанишин подчеркнула, что в Альянсе готовы усилить восточный фронт в случае эскалации со стороны России. Также официальный Киев ведет переговоры о сотрудничестве с рядом стран НАТО: Канадой, Великобританией, а также США.

Канада и Великобритания подтвердили, что они никоим образом не будут реагировать на ультиматумы Путина относительно вывода тренировочных воинских подразделений с территории Украины. Более того, их работа продолжится и усилится.

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Позиция Москвы относительно НАТО и Украины:

Российский МИД в декабре 2021 года обнародовал так называемые "договоры о безопасности".

Москва требует нерасширения НАТО на восток.

Представители России проводили переговоры в Женеве с США и НАТО. Однако вернулись оттуда ни с чем.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, такая позиция России наоборот побуждает соседние страны участвовать в НАТО.

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