Несмотря на временную оккупацию, в Херсоне работают украинские банки и ходит гривна
27 марта 2022 , 08:35Читати новину українською
Херсон пока находится под временной оккупацией российских захватчиков. Тем не менее, в городе работают украинские банки и ходит гривна.
Также херсонские пенсионеры получают украинские пенсии на почте или на карточку. Об этом рассказал заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире телемарафона.
Важно В Херсоне перестали работать украинские радиоканалы
Верим, что скоро освободим наш Херсон,
– добавил Фурман.
Напомним, оккупанты хотят заставить людей на пока занятой Херсонщине пользоваться российской валютой. Однако Алексей Арестович подчеркнул, что изменить ситуацию в свою пользу им это не поможет.
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