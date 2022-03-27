Несмотря на временную оккупацию, в Херсоне работают украинские банки и ходит гривна

Херсон пока находится под временной оккупацией российских захватчиков. Тем не менее, в городе работают украинские банки и ходит гривна.

Также херсонские пенсионеры получают украинские пенсии на почте или на карточку. Об этом рассказал заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире телемарафона.

Важно В Херсоне перестали работать украинские радиоканалы

Верим, что скоро освободим наш Херсон,

– добавил Фурман.

Напомним, оккупанты хотят заставить людей на пока занятой Херсонщине пользоваться российской валютой. Однако Алексей Арестович подчеркнул, что изменить ситуацию в свою пользу им это не поможет.

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