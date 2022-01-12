Несмотря на "завершение миссии" ОДКБ: США не уверены, что армия России уйдет из Казахстана

Официальный Вашингтон сомневается, что российские войска выйдут из Казахстана, несмотря на "завершение миссии" ОДКБ. Возвращение миротворцев домой анонсировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Майкл Карпентер – представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией.

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Мы очень тщательно следим за ситуацией, и за тем, покинут ли силы ОДКБ Казахстан в установленные сроки. Все это станет понятно уже в ближайшие дни,

– говорится в сообщении.

Карпентер пока не прогнозирует, когда войска ОДКБ выйдут из страны.

"Россиян бывает сложно заставить уйти"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге 7 января отметил, что не понимает, для чего на территорию страны ввели войска ОДКБ.

Политик подчеркивал: власти Казахстана могут самостоятельно урегулировать ситуацию в стране.

Блинкен отметил: "один урок из истории прошлого: когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти".

Ввод войск в Казахстан в нашем сюжете: смотрите видео