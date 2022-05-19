Неспокойная ночь в Днепропетровской области: враг вел огонь из "Градов" и "Ураганов"

Российские захватчики продолжают атаковать Днепропетровскую область. На протяжении ночи ее оккупанты атаковали с "Градов" и "Ураганов".

Об этом сообщил Валентин Резниченко. Глава Днепропетровской ОВ подчеркнул, что ночь в области была неспокойной.

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Били по Зеленодольской общине

Российские военные ночью пять раз открывали огонь по Зеленодольской общине. В частности известно о том, что по Великой Костромке захватчики били из "Градов", а также "Ураганов".

Известно о разрушении и повреждении домов. Само село в результате вражеской атаки частично осталось без электроэнергии и газоснабжения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.