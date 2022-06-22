Неспокойная ночь в некоторых областях: какие города получили удары со стороны оккупантов

Российские захватчики ведут активные боевые действия по всей линии фронта Донецкой области. Тем временем Харьковщина находится под плотными обстрелами.

Об актуальной ситуации в регионах Украины рассказали в Офисе Президента, передает 24 канал.

Важно Враг хочет выйти на границу Луганской области, ВСУ дают бой: карта боевых действий на 22 июня

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине и Житомирщине. Этого, к сожалению, нельзя сказать о следующих регионах.

Черниговская область

Ночью враг из стрелкового оружия бил по подразделению пограничного отряда в районе села Гремяч. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине враг обстрелял 2 общины на границе с Херсонщиной:

Апостоловскую,

Зеленодольскую.

В одном из сел есть разрушение жилья, нет света и газа. Люди не пострадали.

Харьковская область

Ночью оккупанты обстреливали северные районы Харькова. Предварительно пострадавших нет. В то же время оккупанты продолжили обстрелы утром 22 июня. Под огнем оказался Чугуев. Там снаряд попал в частный дом – три человека ранены.

Луганская область

За прошедшие сутки на Харьковщине 15 человек погибли, 16 – получили ранения.

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по:

поселках Синецкий и Павлоград,

уже разрушенных мостах,

заводу "Азот". Повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения.

Больше об этом В Северодонецке украинские войска контролируют только территорию завода "Азот"

На Попаснянском направлении оккупанты закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.

За минувшие сутки враг разрушил:

9 домов в Горском;

7 – в Золотом;

12 – в Новоивановке.

Лисичанск обстреливают из артиллерии, танков, авиации. По меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских.

Донецкая область

Враг ведет активные боевые действия по всей линии фронта, применяя стрелковое оружие, танки, артиллерию, минометы, ракеты "ЗРС С-300", РСЗО "Град".

Под обстрелами оказались:

Авдеевка,

Железное,

Курахово,

Торецк,

Курдюмовка,

Нью-Йорк,

Иванополье,

Новоселовка-1,

Федоровка,

Крестище.

Повреждены 39 объектов, в том числе 4 многоэтажки, 22 частных жилых дома, школа, админздание отделения полиции, железнодорожная дорога, хозяйственные сооружения, админздания и обогатительная фабрика. Один человек погиб, 15 – ранены.

Николаевская область

В течение 21 июня обстрелы продолжались во многих районах области. Во второй половине дня враг обстреливал Березнеговатскую общину. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Обстрелы зафиксировали и в селе Красное Воскресенской общины. Ранения получил один человек. Также загорелась сухая трава и поля с урожаем.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 22 июня: смотрите видео