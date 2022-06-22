Про актуальну ситуацію у регіонах України розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.

Важливо Ворог хоче вийти на кордон Луганської області, ЗСУ дають бій: карта бойових дій на 22 червня

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Цього, на жаль, не можна сказати про наступні регіони.

Чернігівська область

Вночі ворог зі стрілецької зброї гатив по підрозділу прикордонного загону в районі села Грем'яч. На щастя, втрат серед наших захисників немає.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині ворог обстріляв 2 громади на межі з Херсонщиною:

Апостолівську,

Зеленодольську.

В одному із сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали.

Харківська область

Вночі окупанти обстрілювали північні райони Харкова. Попередньо, постраждалих немає. Водночас окупанти продовжили обстрілі зранку 22 червня. Під вогнем опинився Чугуїв. Там снаряд потрапив у приватний будинок – троє людей поранено.

Зверніть увагу! Протягом минулої доби на Харківщині 15 людей загинули, 16 – отримали поранення.

Луганська область

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по:

селищах Синецький та Павлоград,

вже зруйнованих мостах,

заводу "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об'єднання.

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На Попаснянському напрямку окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

За минулу добу ворог зруйнував:

9 будинків у Гірському;

7 – у Золотому;

12 – у Новоіванівці.

Лисичанськ обстрілюють з артилерії, танків, авіації. Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських.

Донецька область

Ворог веде активні бойові дії по всій лінії фронту, застосовуючи стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, ракети "ЗРС С-300", РСЗВ "Град".

Під обстрілами опинилися:

Авдіївка,

Залізне,

Курахове,

Торецьк,

Курдюмовка,

Нью-Йорк,

Іванопілля,

Новоселівка-1,

Федорівка,

Хрестище.

Пошкоджено 39 об’єктів, зокрема 4 багатоповерхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика. Одна людина загинула, 15 – поранено.

Миколаївська область

Протягом 21 червня обстріли тривали в багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Обстріли зафіксували і у селі Червоне Воскресенської громади. Поранення дістала одна людина. Також загорілася суха трава та поля з врожаєм.