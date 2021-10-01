Несправедливо и неправильно, – Разумков обижен на "слуг", которые не пригласили его в Трускавец
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков считает, что решение не пригласить его в Трускавец на заседание "Большой фракции" является неправильным и несправедливым. Он готов отчитаться о своей работе за последние 2 года и дискутировать на любую тему.
Такое заявление председатель парламента сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, почему он в студии, а не в Трускавце.
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Разумков прокомментировал отсутствие приглашения на заседание "слуг"
Потому, что некоторые функционеры, мои коллеги решили, что мне не надо там быть (в Трускавце – 24 канал). Я думаю, что это несправедливо, это неправильно и многих из них не было на тот момент, когда этот процесс начинался,
– заявил спикер Рады.
Он добавил, что всегда был на фракции "Слуга народа" и убежден, что когда рассматривают вопрос отставки спикера, стоит его послушать.
"Я и к коллегам обращаюсь, мне точно не за что прятать глаза, я готов дискутировать по любому вопросу с ними. За каждое свое действие я готов ответить, но когда это происходит за моей спиной – это выглядит непорядочно", – подчеркнул Разумков.
Председатель парламента также отметил, что ему иногда очень страшно слышать от коллег о том, что должность спикера – это должность и собственность той или иной партии. "Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партии, ни фракции", – подытожил он.
В завершение Разумков предложил провести заседание фракции в помещении Верховной Рады 4 октября, на нем он ответит на все вопросы.
Заседание фракции "Слуги народа" в Трускавце: что известно
- "Слуги" 1 октября прибыли в Трускавец на выездное заседание фракции. Кроме того, 2 октября туда должен приехать и Владимир Зеленский.
- В партии рассказали, что политики во время встречи проанализируют свои действия за 2 года у власти. Одной из тем съезда станет возможная отставка Разумкова.
- Нардеп Виктория Василевская-Смаглюк, написала, что обсуждение в Трускавце судьбы главы парламента точно будет.
- В то же время Евгения Кравчук добавила, что отставку Разумкова с должности спикера Рады будут рассматривать, если соответствующий вопрос поднимет председатель фракции. Подписные листы есть у Давида Арахамии, однако их пока никто не подписывал.