Несправедливо и неправильно, – Разумков обижен на "слуг", которые не пригласили его в Трускавец

Дмитрий Разумков считает, что решение не пригласить его в Трускавец на заседание "Большой фракции" является неправильным и несправедливым. Он готов отчитаться о своей работе за последние 2 года и дискутировать на любую тему.

Такое заявление председатель парламента сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, почему он в студии, а не в Трускавце.

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Разумков прокомментировал отсутствие приглашения на заседание "слуг"

Потому, что некоторые функционеры, мои коллеги решили, что мне не надо там быть (в Трускавце – 24 канал). Я думаю, что это несправедливо, это неправильно и многих из них не было на тот момент, когда этот процесс начинался,

– заявил спикер Рады.

Он добавил, что всегда был на фракции "Слуга народа" и убежден, что когда рассматривают вопрос отставки спикера, стоит его послушать.

"Я и к коллегам обращаюсь, мне точно не за что прятать глаза, я готов дискутировать по любому вопросу с ними. За каждое свое действие я готов ответить, но когда это происходит за моей спиной – это выглядит непорядочно", – подчеркнул Разумков.

Председатель парламента также отметил, что ему иногда очень страшно слышать от коллег о том, что должность спикера – это должность и собственность той или иной партии. "Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партии, ни фракции", – подытожил он.

В завершение Разумков предложил провести заседание фракции в помещении Верховной Рады 4 октября, на нем он ответит на все вопросы.

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