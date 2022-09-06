Несправедливо, – Зеленский призвал помнить о всей линии фронта, а не только отдельные участки
Украинцы часто обращают внимание на отдельные участки фронда. Однако борьба идет на всей линии столкновения.
Об этом 6 сентября сказал президент Владимир Зеленский. Он обратился к украинцам, создающим информационную картину.
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"Пожалуйста, обращайте свое внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1 300 километров активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других – словно забывают ", – сказал президент.
Защита государства требует внимания
Зеленский подчеркнул, что украинские защитники – герои на многих направлениях. Речь идет и о Донбассе, и о Харьковщине, и о Запорожской области и обо всем Юге.
И в приграничных районах севера и востока страны. Защита всего государства требует одинаково искреннего и серьезного внимания,
– сказал Зеленский.
Благодарность от президента
По словам Зеленского, только за первую половину 6 сентября защитники сбили 5 из 6 российских ракет Х-101. Это дорогостоящая потеря для россии.
"Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг". Молодцы, ребята!", – сказал Зеленский.
Обратите внимание – вечернее обращение украинского президента: смотрите видео