Не сможет выйти под залог: прокуратура будет просить арестовать Шуфрича

Нестору Шуфричу 15 сентября сообщили о подозрении в государственной измене. Офис генпрокурора хочет, чтобы ему присудили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Народного депутата Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. Офис генпрокурора будет требовать меру пресечения в виде ареста.

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Он не сможет выйти из-под ареста под залог

Мера пресечения депутату будет избирать Печерский районный суд Киева.

Для подозреваемых в государственной измене такая мера пресеченияальтернативы посредством залога.

По данным следователей, Шуфрич выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву, где его завербовала российская ФСБ.

Служба безопасности Украины уточнила, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи Владимира Сивковича, агента ФСБ и координирующего российскую агентуру в Украине.

Именно Сивкович создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства и курировал подозреваемого в государственной измене эксначальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого задержал глава СБУ Василий Малюк.

Дело Шуфрича: что известно