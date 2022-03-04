"Нестор, скажи паляница": в сети шутят над задержанным Шуфричем

Не успели Нестора Шуфрича задержать за то, что он фотографировал украинский блокпост в Киеве, в сети уже реагируют на это шутками. К примеру, пророссийского нардепа предлагают проверить на то, вдруг ли он не диверсант.

В сети предлагают сделать тест на диверсанта уже проверенным способом – пусть депутат скажет слово, от которого ломаются языки россиян – паляница.

Напомним Фотографировал блокпост: в Киеве задержали нардепа Нестора Шуфрича

Напомним, что нардеп Нестор Шуфрич был задержан 4 марта. Он пытался сфотографировать украинский блокпост. После этого его охрана стреляла в представителей территориальной обороны, которые заметили происходящее. Сейчас политика передали в руки СБУ,

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