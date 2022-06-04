Нет гарантий, что Россия не нападет на Одессу, если Украина возобновит оттуда экспорт – Кулеба

Из-за блокировки портов Украина не может экспортировать свое зерно. Наше государство может создать необходимые условия для возобновления торгового пути из Одесского порта, однако Россия может им воспользоваться для нападения на Одессу.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, нет гарантий с российской стороны.

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Чтобы восстановить экспорт необходимы гарантии

Кулеба рассказал, что Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта.

Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока нет никаких гарантий со стороны России. Мы ищем решения вместе с ООН и партнерами,

– заметил министр.

По его словам, для возобновления экспорта зерна Украине нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой операции. Идеальным вариантом было бы, если бы процесс прошел под эгидой ООН. Министр отметил, что это необходимо для того, чтобы Украина, когда коридор заработает, чувствовала себя уверенно, что "российские корабли не рискнут проскочить и напасть на Одессу с моря".

В то же время российские пропагандисты лгут, что российские военные корабли будут гарантировать безопасность торгового пути, когда Украина его откроет. Кулеба подчеркнул, что это очередная манипуляция оккупантов, поэтому никто из партнеров этому не верит, поскольку знают, что Россия всегда лжет.

"Мы не можем согласиться закрыть на все глаза и все разблокировать, потому что России доверять нельзя", – отметил министр.

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Россия ворует украинское зерно: коротко

В министерства аграрной политики и продовольствия рассказали, что Россия уже успела украсть 500 тысяч тонн украинской пшеницы из временно оккупированных регионов.

Из Харьковщины, Донетчины и Луганщины оккупанты вывозят краденое зерно в Россию, в то же время из Запорожья и Херсонщины – в Крым. Оттуда захватчики пытаются отправить его кораблями в другие страны.

В частности, Россия пыталась продать украденное зерно Египту. Однако там отказались его покупать, поэтому судно мародеров изменило направление на Ливан и Сирию.

В Главном управлении разведки предполагали, что из Сирии похищенное зерно могут перевозить дальше в страны Ближнего Востока контрабандой. Разведчики добавили, что кроме зерна, оккупанты воруют в Украине овощи: свеклу, картофель, капусту и так далее.

Поскольку Украина является крупным экспортером зерна, миру грозит продовольственный кризис. В частности, страны Африки и Азии могут столкнуться с голодом. От поставок украинского зерна зависят 400 миллионов человек.

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