"Нет – могилизации": в россии объявили всенародную акцию протеста против мобилизации

Население россии, похоже, не восприняло решение владимира путина объявить частичную мобилизацию. После заявления о частичной мобилизации в россии объявили всенародную акцию протеста.

Движение "Весна" объявило об акции протеста против частичной мобилизации, которую объявил в россии путин, пишет 24 канал. Всероссийская акция протеста должна состояться 21 сентября в центрах всех городов в 19 часов.

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Россияне будут умирать за дворец путина

Движение "Весна" подчеркнуло, что мобилизация в россии означает, что тысячи мужчин будут брошены "в мясорубку войны". При этом в организации задают риторический вопрос, за что будут умирать россияне.

"Только что владимир путин объявил "частичную" мобилизацию в россии. Это означает, что тысячи русских мужчин – наших отцов, братьев и мужей-будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец путина?,

– говорится в сообщении.