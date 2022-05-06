Нет надежды на то, что война в Украине закончится в ближайшее время, – Шольц
Источник:"РБК-Украина"
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине. В то же время Кремль демонстрирует готовность продолжать разрушать украинские города, так что надеяться на скорое завершение войны не стоит.
Об этом Шольц заявил во время пресс-конференции с чешским премьером Петром Фиалой. Он отметил важность мирных переговоров между Украиной и Россией.
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Шольц считает, что война завершится не скоро
Шольц отметил, что Украина попросила некоторые государства стать гарантами будущего мира. Он добавил, что это вопрос, о котором "очень конкретно говорят".
Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы орудия молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров,
– заметил канцлер.
В то же время Петр Фиала отметил, что очень хочет, чтобы Чехия во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии этого года могла провести саммит по послевоенному обновлению Украины.
"Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально", – добавил премьер Чехии.
Фиала подчеркнул, что российские оккупанты ежедневно устраивают невероятные ужасы.
"Даже те, кто боялся агрессивных действий России, никогда не представляли, что такие военные преступления могут случиться", – подытожил премьер.
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Последние новости из Германии о войне в Украине
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. В то же время "навязывание условий" со стороны Москвы уже не сработает.
- Также Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Она хочет избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета.
- Кроме того, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт назвал "абсурдной пропагандой" сравнение президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне сделал глава МИД России Сергей Лавров.
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