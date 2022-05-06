Нет надежды на то, что война в Украине закончится в ближайшее время, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине. В то же время Кремль демонстрирует готовность продолжать разрушать украинские города, так что надеяться на скорое завершение войны не стоит.

Об этом Шольц заявил во время пресс-конференции с чешским премьером Петром Фиалой. Он отметил важность мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Шольц считает, что война завершится не скоро

Шольц отметил, что Украина попросила некоторые государства стать гарантами будущего мира. Он добавил, что это вопрос, о котором "очень конкретно говорят".

Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы орудия молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров,

– заметил канцлер.

В то же время Петр Фиала отметил, что очень хочет, чтобы Чехия во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии этого года могла провести саммит по послевоенному обновлению Украины.

"Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально", – добавил премьер Чехии.

Фиала подчеркнул, что российские оккупанты ежедневно устраивают невероятные ужасы.

"Даже те, кто боялся агрессивных действий России, никогда не представляли, что такие военные преступления могут случиться", – подытожил премьер.

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Последние новости из Германии о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. В то же время "навязывание условий" со стороны Москвы уже не сработает.

Также Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Она хочет избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета.

Кроме того, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт назвал "абсурдной пропагандой" сравнение президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне сделал глава МИД России Сергей Лавров.

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