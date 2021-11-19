Нет необходимости вводить чрезвычайное положение на границе с Беларусью, – МВД
Источник:24 канал
Сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях. Однако к такому варианту следует быть готовыми.
В случае необходимости парламент должен быть готов ввести чрезвычайное положение в приграничных областях или районах. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на заседании Совета.
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По словам министра, правоохранители оценили комплекс рисков и угроз миграционного кризиса.
Сейчас пока такой необходимости нет,
– резюмировал Монастырский.
Как МВД готовится к защите границы от мигрантов
Несмотря на обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ситуация на границе Украины и Беларуси пока остается стабильной. Правда, правоохранители действуют на опережение, чтобы избежать возможного массового потока мигрантов.
Монастырский рассказал, что уже определили 10 потенциально уязвимых участков на границе, протяженностью в 270 километров. К дежурствам привлекли 15 вертолетов, 2 самолета и 44 беспилотника. К слову, в случае агрессивных действий мигрантов в некоторых случаях пограничникам разрешили использовать огнестрельное оружие.
Что этому предшествовало
- Сейчас сложную ситуацию наблюдают на белорусско-польской границе. Поток нелегалов в ЕС значительно увеличился с 8 ноября. Тогда заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.
- На границу выставили около 13 тысяч польских военных. Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно.
- В Евросоюзе убеждены, что мигрантов организованно свезли на границу. Предполагают, что к этому причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
- Нелегалы ломают ограждение на границе и бросают камни в силовиков. Есть жертвы. За время кризиса погибли 12 мигрантов.
- Кроме того, среди нелегалов уже обнаружили первый случай заражения коронавирусом.