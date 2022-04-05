Нет ни одного свидетельства, что украинцы пытали россиян – Кулеба ответил на странный вопрос BBC
Дмитрий Кулеба рассказал, что пока нет ни одного свидетельства, что украинцы пытали россиян. Глава МИД объяснил также, что нашим мужчинам дали оружие исключительно для защиты.
Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о том, не повлиял ли якобы закон о разрешении на оружие на события в Буче. Глава МИД ответил на странный вопрос во время интервью.
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Кулеба ответил на странный вопрос о Буче
Дмитрия Кулебу спросили, не мог ли этот закон об оружии повлиять на поведение русских солдат в Буче.
Дмитрий Кулеба сразу же сказал: "Я надеюсь, вы задаете этот вопрос, не пытаясь провести параллели между поведением защищающихся и напавших".
Мы дали оружие всем мужчинам, готовым защищать Украину и свои семьи. У нас нет никакого свидетельства о том, что украинские мирные жители нападали или пытали российских солдат в Буче или других городах,
– объяснил Кулеба.
Министр иностранных дел в очередной раз объяснил, что все, что было сделано в Буче, было сделано сознательно и без всяких оправданий.
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