Нет ничего, а когда-то был мой дом, – на Киевщине женщина показала последствия "русского мира"
Источник:телеграм "Реальный Киев"
На Киевщине после прихода российских "освободителей" многие остались без крова. Один из таких случаев случился с женщиной, которая живет в селе Макаровка.
В сети 9 апреля обнародовали видео, на котором пожилая женщина показывает разрушенный двор. Там в мгновение ока исчезло все, что она строила на протяжении всей жизни.
Заметьте По типу терробороны: разрушенные города нуждаются в добровольцах-спасателях
Теперь домом стал подвал
На записи видны только руины того, что недавно было уютным домом в Иванковском районе. В здании после попадания российских снарядов остались только части некоторых стен.
Посмотрите, это мой дом… Это мой дом бывший, когда-то был дом, и вот что осталось,
– сказала женщина.
Она также призналась, что сейчас вынуждена жить в погребе. Вероятно, это то, что кремлевский диктатор называл "демилитаризацией".
Жительница Киевщины показывает руины своего дома: смотрите видео
Также в регионе – Последствия прихода россиян в Ирпень: смотрите видео