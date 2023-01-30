Нет ничего запрещенного, – Макрон о поставках истребителей Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности передачи Украине современных истребителей. Макрон подчеркнул, что тема самолетов не табуирована.

Об этом он сказал журналистам накануне визита в Нидерланды. Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".

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Макрон назвал условие передачи самолетов Украине

При этом Макрон добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".

Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае,

– сказал лидер Франции.

Макрон подчеркнул, что решение будет приниматься при условии, что техника не будет использоваться для ударов по территории России.

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