Нет ничего запрещенного, – Макрон о поставках истребителей Украине
Источник:Parisien
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности передачи Украине современных истребителей. Макрон подчеркнул, что тема самолетов не табуирована.
Об этом он сказал журналистам накануне визита в Нидерланды. Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".
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Макрон назвал условие передачи самолетов Украине
При этом Макрон добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".
Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае,
– сказал лидер Франции.
Макрон подчеркнул, что решение будет приниматься при условии, что техника не будет использоваться для ударов по территории России.
Украина стремится получить самолеты: что об этом известно
- Украина с самого начала полномасштабной агрессии России настаивала на том, чтобы партнеры передали нашему государству современные истребители, в частности F-16. Причина в том, что авиапарк Украины состоит из советских самолетов, не позволяющих выполнять ряд задач как на фронте, так и в тылу.
- Первым делом Украина хотела получить самолеты, чтобы закрыть небо от ракетных ударов российских военных. Теперь же, помимо усиления ПВО, Киеву нужны истребители для поддержки наступательных операций.
- На фоне нового наступления России наша страна получит западные танки, БМП, гаубицы и многое другое оружие. Чтобы наступать на фронте и минимизировать потери, украинским военным нужны также истребители. Самолеты F-16 универсальные и могут выполнять множество задач.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что авиация может изменить ход войны в пользу Украины. Пока Россия преобладает над Украиной в небе, ведь имеет немало современных самолетов.
- О готовности передать Украине истребители заявили в Польше и Нидерландах. Также этот вопрос готовы обсуждать США, где и производили F-16. Именно решение США является ключевым по вопросу самолетов.
- До недавнего времени на Западе опасались, что передача самолетов Украине приведет к эскалации. Однако наше государство убеждает партнеров, что оружие нужно, чтобы уничтожать центры врага на оккупированных территориях.