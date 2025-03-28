Нет никаких окружений, – Зеленский рассказал об операциях на территории России

На Курском направлении продолжаются ожесточенные бои, и украинские защитники делают все возможное и невозможное, чтобы сдержать врага. Впрочем, пока на Курщине нет ни одного окружения, о которых говорят в России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Зеленский об операциях на территории России

Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники продолжают вести операцию в Курской области. По его словам, на этом участке фронта Силы обороны делают все возможное и невозможное.

Там есть наше присутствие без каких-либо окружений. Присутствие на территории Курской области. Пока мы там, это сдерживающий момент, чтобы россияне не начали вторжение в Сумскую область,

– подчеркнул президент.