Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Зеленський про операції на території Росії

Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники продовжують вести операцію у Курській області. За його словами, на цій ділянці фронту Сили оборони роблять усе можливе і неможливе.

Там є наша присутність без будь-яких оточень. Присутність на території Курської області. Поки ми там, це стримувальний момент, щоб росіяни не почали вторгнення у Сумську область,

– наголосив президент.