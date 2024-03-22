Нет никаких признаков того, что к стрельбе под Москвой причастны украинцы, – Кирби

Под Москвой произошел теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл". В Белом доме отрицают причастность украинцев.

Вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные открыли огонь в торговом центре во время концерта группы “Пикник”. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга отметил, что Киев не имеет к этому никакого отношения, передает 24 Канал.

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"Украинская ДРГ"

Российские СМИ распространяют версию якобы за терактом в торговом центре "Крокус Сити Холл" стоит "украинская диверсионно-разведывательная группа". Джон Кирби отрицает причастность Киева к подготовке теракта.

Кроме этого, в Белом доме назвали "ужасающими" кадры с места теракта.

Мы все видим сообщения из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации,

– отметил Кирби.

О причастности Украины к этому теракту нет никакой информации.

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