Нет олигархов, которые не зарабатывают на полезных ископаемых, – Янченко

Верховная Рада приняла 1 июля налоговый закон №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений. Он заденет олигархов, которые зарабатывают на недрах.

Об этом в интервью рассказала депутат от "Слуги народа" и член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко. Она подчеркнула, что закон не коснется других секторов экономики.

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Законопроект №5600 имеет цель выровнять налоги для бизнеса, добывающего полезные ископаемые. Правки в него внесут к следующему чтению.

Как манипулируют олигархи

Галина Янченко считает, что на добыче полезных ископаемых часто злоупотребляют. Даже с ценами перевозок Укрзализныцей.

На сегодня не назовем олигарха, который бы не зарабатывал на недрах, полезных ископаемых. И в частности не манипулировал с объемом, ценами. Поэтому это фактически второй законопроект из этой серии про деолигархизацию,

– сказала Янченко.

Она подчеркнула, что такие действия правительства и повышение налогов не коснутся меньшего бизнеса, где есть много игроков. Также это обойдет сектора экономики, которые влияют на украинцев.

Когда примут все законы об олигархах

Депутат также рассказала, что 1 июля приняли президентский законопроект о деолигархизации. Однако отметила, что полностью проблемы это не решит.

"Это только начало. Это рамочный законопроект, который определяет, кого Украина имеет в виду под олигархами, какие критерии определения. Дальше будет целая серия законов на эту тему", – сказала Янченко.

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Она отметила, что поскольку между первым и вторым чтением должно пройти не менее 14 дней на подачу правок, то рассматривают возможность, что работу Верховной Рады продолжат. То есть депутаты уйдут на каникулы не 15 июля, как предусмотрено регламентом, а позже. Это, по словам "слуги народа" нужно, чтобы показать в части работы с деолигархизацией завершенный компонент.