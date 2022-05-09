Нет чувства меры и гуманности, – Лещенко о "праздновании" 9 мая в Мариуполе

Россияне из-за яростного сопротивления украинцев решили не проводить "парады" на оккупированных территориях. Исключением стал Мариуполь, куда неприятелю удалось завезти свою массовку.

Российские оккупанты полностью уничтожили Мариуполь. И даже несмотря на страшные бомбардировки и угрозы, местные украинцы не согласились участвовать во вражеских постановках.

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"Парад" в Мариуполе

Единственное достижение, которым похвастались российские оккупанты на "параде" в Мариуполе – 300-метровая георгиевская лента, которую их массовка пронесла по Мариуполю.

Как подчеркнул Сергей Лещенко, лживые заявления об "освобождении" Мариуполя не убедят никого в мире – все знают, что город оккупирован и разрушен.

Праздновать на развалинах этот день, развернув георгиевскую ленту – это абсолютное отсутствие чувства меры и гуманности, желание просто раскручивать свою пропагандистскую риторику,

– заявил Лещенко.

Также он рассказал, что разрушение и террор мирных украинцев в Мариуполе – это военное преступление, за которое россияне обязательно будут отвечать.

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Российские оккупанты снова осуществили ракетный обстрел Одессы. В результате вражеской атаки возник пожар в торговом центре. Жителей города просят оставаться в укрытиях, пока не прозвучит сигнал об отбое воздушной тревоги.

Теперь Америка сможет поставлять Украине оружие, снаряжение и другую помощь еще быстрее. Президент США Джо Байден поставил свою подпись под законом о ленд-лизе. Он отметил, что прятаться от России стоит гораздо больше, чем всячески помогать Украине справиться с агрессором и отстоять свою независимость.

Возможно, из "Азовстали" эвакуировали не всех гражданских, как об этом заявляли ранее. Есть завалы и заблокированные выходы, где могли остаться мирные люди. Разобрать все и проверить нет возможности – российские оккупанты не прекращают бомбардировки и продолжают попытки штурма предприятия.

Россияне на Востоке решили отпраздновать 9 мая новыми наступлениями. Враг шел в атаку 8 раз, но все попытки продвинуться вперед были провальными. Кроме того, враг понес большие потери: на счетчик добавилось 250 солдат и более 30 единиц боевой техники.

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