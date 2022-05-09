Російські окупанти повністю знищили Маріуполь. Та навіть попри страшні бомбардування та погрози місцеві українці не погодилися брати участь у ворожих постановках.

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"Парад" в Маріуполі

Єдине досягнення, яким похизувалися російські окупанти на "параді" в Маріуполі – 300-метрова георгіївська стрічка, яку їхня масовка пронесла Маріуполем.

Як підкреслив Сергій Лещенко, брехливі заяви про "звільнення" Маріуполя не переконають нікого у світі – всі знають, що місто окуповане та зруйноване.

Святкувати на руїнах цей день, розгорнувши георгіївську стрічку – це абсолютна відсутність відчуття міри та гуманності, бажання просто розкручувати свою пропагандистську риторику,

– заявив Лещенко.

Також він розповів, що руйнація та терор мирних українців у Маріуполі – це військовий злочин, за який росіяни обов'язково будуть відповідати.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Російські окупанти знову здійснили ракетний обстріл Одеси. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у торговому центрі. Містян просять залишатися в укриттях, поки не пролунає сигнал про відбій повітряної тривоги.

Тепер Америка зможе постачати України зброю, спорядження та іншу допомогу ще швидше. Президент США Джо Байден поставив свій підпис під законом про ленд-ліз. Він зазначив, що ховатися від Росії коштує набагато більше, аніж усіляко допомагати Україні впоратися з агресором та відстояти свою незалежність.

Можливо, з "Азовсталі" евакуювали не всіх цивільних, як про це заявляли раніше. Є завали та заблоковані виходи, де могли залишитися мирні люди. Розібрати усе та перевірити немає можливості – російські окупанти не припиняють бомбардувань та продовжують спроби штурму підприємства.

Росіяни на Сході вирішили відсвяткувати 9 травня новими наступами. Ворог йшов в атаку 8 разів, але усі спроби просунутися вперед були провальними. Окрім того, ворог зазнав великих втрат: до лічильника додалося 250 солдатів та понад 30 одиниць бойової техніки.

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