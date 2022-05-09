Російські окупанти повністю знищили Маріуполь. Та навіть попри страшні бомбардування та погрози місцеві українці не погодилися брати участь у ворожих постановках.
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"Парад" в Маріуполі
Єдине досягнення, яким похизувалися російські окупанти на "параді" в Маріуполі – 300-метрова георгіївська стрічка, яку їхня масовка пронесла Маріуполем.
Як підкреслив Сергій Лещенко, брехливі заяви про "звільнення" Маріуполя не переконають нікого у світі – всі знають, що місто окуповане та зруйноване.
Святкувати на руїнах цей день, розгорнувши георгіївську стрічку – це абсолютна відсутність відчуття міри та гуманності, бажання просто розкручувати свою пропагандистську риторику,
– заявив Лещенко.
Також він розповів, що руйнація та терор мирних українців у Маріуполі – це військовий злочин, за який росіяни обов'язково будуть відповідати.
Війна Росії проти України: коротко про головне
- Російські окупанти знову здійснили ракетний обстріл Одеси. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у торговому центрі. Містян просять залишатися в укриттях, поки не пролунає сигнал про відбій повітряної тривоги.
- Тепер Америка зможе постачати України зброю, спорядження та іншу допомогу ще швидше. Президент США Джо Байден поставив свій підпис під законом про ленд-ліз. Він зазначив, що ховатися від Росії коштує набагато більше, аніж усіляко допомагати Україні впоратися з агресором та відстояти свою незалежність.
- Можливо, з "Азовсталі" евакуювали не всіх цивільних, як про це заявляли раніше. Є завали та заблоковані виходи, де могли залишитися мирні люди. Розібрати усе та перевірити немає можливості – російські окупанти не припиняють бомбардувань та продовжують спроби штурму підприємства.
- Росіяни на Сході вирішили відсвяткувати 9 травня новими наступами. Ворог йшов в атаку 8 разів, але усі спроби просунутися вперед були провальними. Окрім того, ворог зазнав великих втрат: до лічильника додалося 250 солдатів та понад 30 одиниць бойової техніки.
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