Однако глава ГУР Иващенко подчеркнул, что нет оснований распространять этот отдельный случай на государственные институты и спецслужбы в частности. В работе спецслужб, как отметил разведчик, секретность тесно связана с контролем, а оперативная свобода всегда действует в рамках государственных интересов.