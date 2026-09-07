Однако глава ГУР Иващенко подчеркнул, что нет оснований распространять этот отдельный случай на государственные институты и спецслужбы в частности. В работе спецслужб, как отметил разведчик, секретность тесно связана с контролем, а оперативная свобода всегда действует в рамках государственных интересов.
1 мин
"Нет оснований говорить о войне спецслужб": в ГУР отреагировали на инцидент с СБУ
2 сентября в Киеве разгорелся конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, который перерос в применение оружия. Этот инцидент стали называть "войной спецслужб".