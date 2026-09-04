Об этом сообщают корреспонденты "Радио Свобода" из зала суда.

Что известно о решении суда?

Подозреваемого отдали на личное поручительство, хотя сторона обвинения просила суд избрать ему содержание под стражей. Поручителем Иванова станет Заур Малакшенидзе – командир воинской части, к которой принадлежит подозреваемый.

Адвокат Тарас Боровский ранее сообщал, что прокурор просил взять военнослужащего ГУР Сергея Иванова под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен. По версии СБУ, также озвученной защитником, именно Иванов первым напал во время конфликта в Киеве.

При рассмотрении вопроса о мере пресечения прокуроры настаивали на проведении заседания в закрытом режиме, ссылаясь на информацию, которая в соответствии с законодательством о разведке не подлежит разглашению. В то же время адвокаты выступали за открытое рассмотрение, отмечая значительный общественный интерес к делу.

После решения суда провести заседание за закрытой дверью у здания суда собралось несколько десятков человек. Среди них были, в частности, военные, часть которых скрывала лицо.

В свою очередь, военнослужащий ГУР поблагодарил суд за честное рассмотрение дела после того, как ему избрали меру пресечения в виде личного поручительства.

Сергей Иванов после заседания: смотрите видео

Отметим, что 3 сентября правоохранители сообщили о подозрении двум участникам стрельбы между сотрудниками СБУ и военнослужащими ГУР Минобороны, произошедшей 2 сентября в Киеве. Сотруднику СБУ инкриминируют превышение власти или служебных полномочий, а военнослужащему ГУР – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Напомним, 2 сентября в Киеве произошла стрельба между сотрудниками СБУ и военнослужащими ГУР. По данным медиа, конфликт мог быть связан с исчезновением подчиняющегося ГУР заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова.

В СБУ заявили, что во время обыска по делу о подготовке покушения на российского оппозиционера их сотрудники подверглись нападению со стороны представителей одного из подразделений Сил обороны. Для прекращения конфликта привлекли спецподразделение "Альфа", которое применило оружие, в результате чего есть раненые.

В свою очередь, ГУР заявило о целенаправленной кампании дезинформации против ведомства и его боевых подразделений.