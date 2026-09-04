Про це повідомляють кореспонденти "Радіо Свобода" із зали суду.

Що відомо про рішення суду?

Підозрюваного віддали на особисту поруку, хоча сторона обвинувачення просила суд обрати йому тримання під вартою. Поручителем Іванова стане Заур Малакшенідзе – командир військової частини, до якої належить підозрюваний.

Адвокат Тарас Боровський раніше повідомляв, що прокурор просив взяти військовослужбовця ГУР Сергія Іванова під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона гривень. За версією СБУ, яку також озвучував захисник, саме Іванов першим напав під час конфлікту в Києві.

Під час розгляду питання про запобіжний захід прокурори наполягали на проведенні засідання у закритому режимі, посилаючись на інформацію, яка відповідно до законодавства про розвідку не підлягає розголошенню. Водночас адвокати виступали за відкритий розгляд, наголошуючи на значному суспільному інтересі до справи.

Після рішення суду провести засідання за зачиненими дверима біля будівлі суду зібралися кілька десятків людей. Серед них були, зокрема, військові, частина яких приховувала обличчя.

Зазначимо, що 3 вересня правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам стрілянини між співробітниками СБУ та військовослужбовцями ГУР Міноборони, яка сталася 2 вересня у Києві. Співробітнику СБУ інкримінують перевищення влади або службових повноважень, а військовослужбовцю ГУР – посягання на життя працівника правоохоронного органу.