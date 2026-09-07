Втім начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу спростував це.

Що сказав Іващенко про стрілянину між ГУР та СБУ

Очільник ГУР Іващенко наголосив, що немає підстав екстраполювати окремий випадок на державні інституції та спецслужби зокрема.

У роботі спецслужб, як зауважив розвідник, таємність тісно пов'язана з контролем, а операційна свобода завжди діє в рамках державних інтересів.

І Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і Служба безпеки України, хоч і мають різні функції, але працюють проти спільного ворога в інтересах національної безпеки,

– зазначив Іващенко.

Він додав, що те, що сталося днями у Києві – це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками дадуть оцінку правоохоронні органи.

Іващенко наголосив, що керівництво ГУР сприяє проведенню розслідування.

"Водночас, відповідальність має бути персональною, а не колективною. Я би сказав, жодного корпоративного імунітету, але й жодної колективної вини", – зазначив начальник ГУР.