Об этом рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире 24 канала. Он предположил, что большинство действий России сейчас рассчитаны на "своего потребителя".

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"Поэтому здесь я не вижу особых каких-то сдвигов или чего-то неожиданного для нас", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время Украина должна в первую очередь уделять внимание военнослужащим, которые сейчас несут на себе бремя войны. По мнению Козия, необходимо, чтобы они чувствовали свои действия эффективным фактором для сдерживания агрессора.

Обратите внимание! Россия предлагает США переговоры по "гарантиям безопасности" исключительно на двусторонней основе. Мол, привлечение других стран лишит их смысла.

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