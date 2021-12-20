Об этом рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире 24 канала. Он предположил, что большинство действий России сейчас рассчитаны на "своего потребителя".
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"Поэтому здесь я не вижу особых каких-то сдвигов или чего-то неожиданного для нас", – подчеркнул военный эксперт.
В то же время Украина должна в первую очередь уделять внимание военнослужащим, которые сейчас несут на себе бремя войны. По мнению Козия, необходимо, чтобы они чувствовали свои действия эффективным фактором для сдерживания агрессора.
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