Об этом рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире 24 канала. Он предположил, что большинство действий России сейчас рассчитаны на "своего потребителя".

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"Поэтому здесь я не вижу особых каких-то сдвигов или чего-то неожиданного для нас", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время Украина должна в первую очередь уделять внимание военнослужащим, которые сейчас несут на себе бремя войны. По мнению Козия, необходимо, чтобы они чувствовали свои действия эффективным фактором для сдерживания агрессора.

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Козий рассказал об отношениях США и России: смотрите видео

Отношения США и России: последние новости

  • Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря провели онлайн-встречу, во время которой обсудили стягивание российских войск к границам украинского государства.
  • Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры США и России готовы снова провести переговоры в видеоформате.
  • В США 10 членов Сената предложили принять резолюцию "в поддержку независимой и демократической Украины". Также в документе предлагают поддержать защиту нашего государства от дальнейшей российской военной агрессии.
  • По данным СМИ, Байден поручил администрации использовать все инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину. Там решили быстро действовать после первых данных американских разведчиков, поступивших осенью.