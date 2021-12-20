Про це розповів експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій в ефірі 24 каналу. Він припустив, що більшість дій Росії зараз розраховані на "власного споживача".

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"Тому тут я не бачу особливих якихось зрушень чи чогось несподіваного для нас", – наголосив військовий експерт.

Водночас Україна повинна першочергово приділяти увагу військовослужбовцям, які зараз несуть на собі тягар війни. На думку Козія, необхідно, аби вони відчували свої дії ефективним чинником для стримування агресора.

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