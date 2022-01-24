Победа точно будет за нами, – Данилов подчеркнул, что ВСУ способны дать отпор врагу

Алексей Данилов заявил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Политик подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация является абсолютно контролируемой, а то, что сейчас происходит, не является чем-то новым. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся 24 января.

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Наши Вооруженные силы способны дать отпор в случае необходимости. Каждая страна заботится о своей стране, когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно. Страна наша одна, мы ее отдавать никому не собираемся и победа точно будет за нами,

– сказал Алексей Данилов.

Политик указал, что в случае необходимости украинцы станут плечом к плечу для того, чтобы защитить государство.

Ситуация у нас сложная с 2014 года

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны добавил, что ситуация не является настолько ужасной, как освещается в различных средствах массовой информации или как рассказывают некоторые нардепы.

Является ли ситуация сложной? Хочу всем напомнить, что она у нас сложная, начиная с 2014 года,

– подытожил он.

Брифинг Алексея Данилова по итогам заседания СНБО: смотрите видео

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