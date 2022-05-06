Нет признаков, что Беларусь планирует стать активным участником войны в Украине, – Пентагон

Вооруженные силы Беларуси не намерены участвовать в полномасштабной войне в Украине, считает Министерство обороны США. Это заявление там озвучили на фоне внезапной проверки их боеспособности.

Такую информацию сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, передает "Укринформ". Он убежден, что Беларусь не примет активного участия в полномасштабном военном вторжении России в Украину.

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Пока нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине,

– заявил Кирби.

В то же время представитель Пентагона сказал, что не будет комментировать ход военных учений в Беларуси.

Журналисты издания "Беларускі Гаюн" проанализировали данные и вывели статистку, согласно которой с начала полномасштабного вторжения России с территории Беларуси по Украине запустили по меньшей мере 631 ракету.

Что происходит в Беларуси

Напомним, что недавно министерство обороны Беларуси заявило, что Вооруженные силы Беларуси приступили к проверке сил реагирования. Там отметили, что во время этой проверки подразделениям и воинским частям следует отработать вопросы приведения в боевую готовность, выполнение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач.

Отмечается, что очевидцы заметили движение колонн военной техники по территории Беларуси. Соответствующие фото выложили в сеть 4 мая. В составе колонны было около 25 – 30 единиц техники. Среди них – ракетные установки 5П85 и РЛС для подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления. Они двигались в сторону Украины и Литвы.

В разведке Министерства обороны Великобритании считают, что Россия, вероятно, пытается создать картинку угрозы для Украины. Россияне стремятся, чтобы украинские силы были сосредоточены на Севере и уменьшили свое количество на Востоке и на Юге.

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никому не может угрожать, ведь знает, кто им "противостоит" и добавил, что развязывать конфликт на Западе – не в его интересах.

Вскоре белорусский диктатор Лукашенко дал интервью информационному агентству Associated Press, в котором заявил, что Беларусь "не намерена участвовать в специальной операции вооруженных сил Российской Федерации в Украине".

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