Нет сомнений, что Россия нанесет какой-то удар, – Чалый

Россию будет ждать совсем другой мир, если она пойдет на полномасштабную войну против Украины. Несмотря на это, нет сомнений, что Кремль нанесет какой-то удар.

Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. Начало наступления России чревато для Украины огромными потерями.

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По словам Чалого, если в Кремле отважатся на наступление, то это не значит, что украинцы увидят колонны танков. Скорее всего, со стороны России будет конкретная гибридная атака.

Я не говорю, что это (война – 24 канал) наступит, но у меня нет сомнений, что Россия воспользуется ситуацией и нанесет какой-то удар: локальный, гибридный или осуществит кибератаку,

– заявил дипломат.

Как рассказал Чалый, сейчас больше всего волнует то, будут ли США помогать Украине в случае возможных отключений электроэнергии, кибератаки или атаки на инфраструктуру государства.

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