Часть жителей Киева осталась без света: в чем причина

В Киеве жители одного района вечером 13 апреля остались без света. В ДТЭК прокомментировали, почему произошли перебои в электроэнергии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение компании.

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Отключение света в Киеве

13 апреля на оборудовании компании ДТЭК, которая обеспечивает киевлян элекроэнергией, произошла авария. Вследствие этого в Дарницком районе столицы пришлось выключить свет.

Электроснабжение временно прекратилось в домах на улицах Бориспольской и Ялтинской.

Компания сообщает, что энергетики уже работают на местах и пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия аварии.

Спасибо за терпение и понимание,

– написали в ДТЭК.

Напомним, последнее время в Украине в последнее время возросло потребление электроэнергии. Причина – резкое похолодание.

С понедельника, 14 апреля, погода будет улучшаться, но украинцев все равно призывают экономно потреблять электричество. Сейчас энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских ракетно-дронных атак, на некоторых объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.