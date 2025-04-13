Часть жителей Киева осталась без света: в чем причина
- 13 апреля в Дарницком районе Киева произошло отключение электроэнергии.
- Энергетики работают над возвращением света, а украинцев призывают экономить электроэнергию.
В Киеве жители одного района вечером 13 апреля остались без света. В ДТЭК прокомментировали, почему произошли перебои в электроэнергии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение компании.
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Отключение света в Киеве
13 апреля на оборудовании компании ДТЭК, которая обеспечивает киевлян элекроэнергией, произошла авария. Вследствие этого в Дарницком районе столицы пришлось выключить свет.
Электроснабжение временно прекратилось в домах на улицах Бориспольской и Ялтинской.
Компания сообщает, что энергетики уже работают на местах и пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия аварии.
Спасибо за терпение и понимание,
– написали в ДТЭК.
Напомним, последнее время в Украине в последнее время возросло потребление электроэнергии. Причина – резкое похолодание.
С понедельника, 14 апреля, погода будет улучшаться, но украинцев все равно призывают экономно потреблять электричество. Сейчас энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских ракетно-дронных атак, на некоторых объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.