Про це пише 24 Канал з посиланням на допис компанії.
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Відключення світла у Києві
13 квітня на обладнанні компанії ДТЕК, яка забезпечує киян елекроенергією, сталася аварія. Внаслідок цього у Дарницькому районі столиці довелося вимкнути світло.
Електропостачання тимчасово припинилося в будинках на вулицях Бориспільській та Ялтинській.
Компанія повідомляє, що енергетики вже працюють на місцях і намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки аварії.
Дякуємо за терпіння та розуміння,
– написали в ДТЕК.
Нагадаємо, останнім часом в Україні зросло споживання електроенергії. Причина – різке похолодання.
Із понеділка, 14 квітня, погода буде покращуватися, але українців все одно закликають ощадливо споживати електрику. Наразі енергосистема України продовжує відновлюватись після російських ракетно-дронових атак, на деяких об'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.