Дома в Одессе остались без света после вражеских обстрелов: что происходит в энергосистеме

Россия едва только на этой неделе дважды атаковала энергетические объекты в Одесской области. Из-за этого там возникли проблемы с электроэнергией и возросло количество отключений света.

После атаки дронами вечером 3 марта в некоторых районах Одессы пропал свет и были отключены три районные котельные. Все из-за того, что оккупанты били по объектам ДТЭК. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление компании.

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Что происходит в Одессе со светом

В компании ДТЭК сообщили, что Россия 4 раза за последнее время атаковала энергосистему Одесской области. Специалисты начали восстанавливать инфраструктуру и возвращать свет в дома. Но враг не прекращает обстрелы.

Ликвидация последствий атаки 3 марта по Приморскому району продлится ориентировочно до 8 марта. Удар 4 марта тоже не прошел без последствий, серьезные повреждения уже восстанавливают. Эти работы потребуют больше времени.

Если у вас нет света, знайте – энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть его в каждый дом. Верьте в энергетиков,

– заявили в ДТЭК.

Напомним, компания ДТЭК ограничила предоставление информации о состоянии энергосистемы из соображений безопасности. Сейчас в Украине нет оснований для того, чтобы вернуться к графикам стабилизационных отключений, однако, если такая потребность появится, об этом сообщат отдельно.