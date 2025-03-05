Після атаки дронами увечері 3 березня в деяких районах Одеси зникло світло та було відключено три районні котельні. Все через те, що окупанти били по об'єктах ДТЕК. Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву компанії.

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Що відбувається в Одесі зі світлом

У компанії ДТЕК повідомили, що Росія 4 рази за останній час атакувала енергосистему Одеської області. Фахівці почали відновлювати інфраструктуру та повертати світло до будинків. Але ворог не припиняє обстріли.

Ліквідація наслідків атаки 3 березня по Приморському району триватиме орієнтовно до 8 березня. Удар 4 березня теж не минув без наслідків, серйозні пошкодження вже відновлюють. Ці роботи потребують більше часу.

Якщо у вас немає світла, знайте – енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути його в кожну оселю. Вірте в енергетиків,

– заявили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанія ДТЕК обмежила надання інформації про стан енергосистеми з міркувань безпеки. Наразі в Україні немає підстав для того, щоб повернутися до графіків стабілізаційних відключень, однак, якщо така потреба з'явиться, про це повідомлять окремо.