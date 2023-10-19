На днях сообщалось, что он говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Его звонок Путину очень неоднозначно восприняли в Израиле. Об этом 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.

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Намерения Путина

16 октября Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как следствие, пропагандистские СМИ сообщали, что Россия якобы готова проводить работу по "мирному урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами".

"Его звонок Путину крайне неоднозначно восприняли в Израиле. Многие критиковали эту историю. Единственное, что говорили, мол, Нетаньяху через Путина хотел передать какие-то предостережения для Ирана или радикального крыла ХАМАС, или Хезболлы, или Сирии, что им не надо вмешиваться в войну и выступать на стороне террористов. Израиль будет отвечать", – отметил политолог.

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Канцелярия израильского правительства подробности разговора не привела. Как писало издание The Times of Israel, глава Кремля в своих заявлениях критически относился к Израилю после нападения ХАМАС. Даже сравнивал страну с немецкой армией Второй мировой войны.

"Все, что делает Россия, она своими руками уничтожает возможности для нормального диалога между Израилем и Россией", – добавил Игорь Рейтерович.

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