Это принесло бы России определенный статус. Впрочем, есть одно "но". О нем 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Роль Путина

Россия хотела бы получить статус переговорщика, поскольку это может демонстрировать определенную региональную силу государства. А также то, что она способна разрешать конфликты.

"Но ни Израиль, ни ХАМАС не настроены ни на какие переговоры. Они настроены на борьбу до конца. Пока страны не исчерпали возможности", – отметил политический эксперт.

Отметим, что в ответ ХАМАС "высоко ценит" позицию российского диктатора. Ранее Путин выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ярослав Божко о событиях на Ближнем Востоке: смотреть видео

Сейчас ситуация усугубляется. Известно о ракетном ударе по больнице в Секторе Газа. Президент США лично прибыл в Израиль. Существует предположение, что, используя определенные ситуации, арабский мир пытается переломить Запад и исключить вероятность наземной операции.

"Те, кто поддерживает Палестину, действуют в значительной степени не столько для изменения позиции Запада. Потому что они достаточно четко осознают, что это комплексная геополитическая проблема, которая с 1 – 2 событий не решается. Для них важнее изменить позицию арабских стран, которые раньше имели какие-то договоренности с Израилем. Чтобы эти страны приняли сторону Палестины – это Иордания, Саудовская Аравия, частично Турция", – отметил Божко.

Поэтому если Израиль приступит к наземной операции, это будет означать политизацию арабского населения и отказ нейтральных стран Ближнего Востока от отношений с Израилем в близком формате.

"Это излом для Израиля архитектуры безопасности. Для него важно, чтобы не ударили в тыл. В этой ситуации я бы не сказал, что Израиль имеет развязанные руки", – добавил политический эксперт.

Что известно об ударе по больнице: основное