Це б принесло Росії певний статус. Утім, є одне "але". Про нього 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Роль Путіна

Тож, Росія хотіла б отримати статус перемовника, оскільки це може демонструвати певну регіональну силу держави. А також те, що вона здатна вирішувати конфлікти.

"Але ні Ізраїль, ні ХАМАС не налаштовані на жодні переговори. Вони налаштовані на боротьбу до кінця. Поки країни не вичерпали можливості", – відзначив політичний експерт.

Зазначимо, що у відповідь ХАМАС "високо цінує" позицію російського диктатора. Раніше Путін виступив за створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Ярослав Божко про події на Близькому Сході: дивитись відео

Наразі ситуація посилюється. Відомо про ракетний удар по лікарні в Секторі Гази. Президент США особисто прибув до Ізраїлю. Існує припущення, що використовуючи певні ситуації, арабський світ намагається переломити Захід і виключити ймовірність наземної операції.

"Ті, хто підтримує Палестину, діють значною мірою не так для зміни позиції Заходу. Бо вони досить чітко усвідомлюють, що це комплексна геополітична проблема, яка з 1 – 2 подій не вирішується. Для них важливіше змінити позицію арабських країн, які раніше мали якісь домовленості з Ізраїлем. Щоб ці країни стали на бік Палестини – це Йорданія, Саудівська Аравія, частково Туреччина", – відзначив Божко.

Тому якщо Ізраїль розпочне наземну операцію, це означатиме політизацію арабського населення та відмову нейтральних країн Близького Сходу від відносин з Ізраїлем у близькому форматі.

"Це злам для Ізраїлю безпекової архітектури. Для нього важливо, щоб не вдарили у тил. У цій ситуації я б не сказав, що Ізраїль має розв'язані руки", – додав політичний експерт.

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