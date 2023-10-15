Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что политика Израиля по отношению к России была достаточно "мирной". Страна надеялась, что россияне не будут поддерживать ХАМАС и другие режимы, которые могут воевать против Израиля.

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По словам политолога, Нетаньяху не просто дружил с российским диктатором, а даже сотрудничал. К примеру, беспилотники "Ланцет" и "Орлан", которыми нас сейчас атакует Россия – это выкупленные лицензии израильских беспилотников. Россия сделала это еще в 2010 году.

Осторожная позиция по отношению к войне в Украине тоже объяснялась нежеланием разъярить Москву. В Израиле боялись, чтобы против них не использовали такие гибридные инструменты как ХАМАС.

Контакты между лидерами все равно сохранятся, но думаю, просмотр многих параметров будет. Более того, к Нетаньяху также было много вопросов о том, как он реагировал на данные разведки. Надеюсь, что будет смена позиций,

– сказал Загородний.

Политолог предположил, как изменились отношения Израиля и России: смотрите видео

Владимир Зеленский выразил поддержку Израилю. Его визит в страну также был бы хорошим шагом и, возможно, позволил бы расширить сотрудничество между странами, в частности в оборонной сфере.

Например, лицензии на оружие можно покупать, но в общем-то Израиль и так нам помогает, просто не все делается публично,

– подчеркнул Загородний.

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