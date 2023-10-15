Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что политика Израиля по отношению к России была достаточно "мирной". Страна надеялась, что россияне не будут поддерживать ХАМАС и другие режимы, которые могут воевать против Израиля.
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Как изменились отношения Путина и Нетаньяху
По словам политолога, Нетаньяху не просто дружил с российским диктатором, а даже сотрудничал. К примеру, беспилотники "Ланцет" и "Орлан", которыми нас сейчас атакует Россия – это выкупленные лицензии израильских беспилотников. Россия сделала это еще в 2010 году.
Осторожная позиция по отношению к войне в Украине тоже объяснялась нежеланием разъярить Москву. В Израиле боялись, чтобы против них не использовали такие гибридные инструменты как ХАМАС.
Контакты между лидерами все равно сохранятся, но думаю, просмотр многих параметров будет. Более того, к Нетаньяху также было много вопросов о том, как он реагировал на данные разведки. Надеюсь, что будет смена позиций,
– сказал Загородний.
Политолог предположил, как изменились отношения Израиля и России: смотрите видео
Владимир Зеленский выразил поддержку Израилю. Его визит в страну также был бы хорошим шагом и, возможно, позволил бы расширить сотрудничество между странами, в частности в оборонной сфере.
Например, лицензии на оружие можно покупать, но в общем-то Израиль и так нам помогает, просто не все делается публично,
– подчеркнул Загородний.
Как отреагировали российские пропагандисты на войну в Израиле
- На российском телевидении похвалили "четкость" и "организованность" действий террористов ХАМАС. Пропагандисты сказали, что координация боевиков "впечатляет", а самому нападению дали оценку "блестящее". Такие циничные заявления звучали тогда, когда становилось известно о растущем количестве жертв среди мирных израильтян.
- Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева попробовала насмехаться над израильскими женщинами-военными. Ей не понравились видео с танцами женщин в социальных сетях. Она сказала, что якобы так "армия Израиля готовилась к войне".
- Бывший президент России Дмитрий Медведев в войне ХАМАС с Израилем обвинил США, а само нападение террористов назвал "ожидаемым". Он не скрывал своих злорадств и написал, что это "возмездие" американцам за поддержку Украины.