Нетаньяху объявил о начале операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан

Премьер-министр Израиля Нетаньяху во вторник, 21 января, объявил о начале операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан. Он озвучил цель своего указа.

Утверждается, что операция направлена на "искоренение терроризма" в городе Дженин в Палестинской автономии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьера Израиля в Х.

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"Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели - укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематически и решительно против иранской оси везде, куда она протягивает свои руки - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и Иудее и Самарии – и с протянутой рукой", - написал он.