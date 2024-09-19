Израиль заявил, что Иран планировал убийство Нетаньяху

Израиль заявил, что Иран планировал убить израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Из-за этого служба безопасности арестовала израильского бизнесмена.

ABC News пишет, что полиция и спецслужбы Израиля рассказали, что сорвали иранский заговор, который имел целью убийство высшего руководства страны, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Что известно о заявлении Израиля о планах Ирана убить Нетаньяху

Полиция и спецслужбы Израиля рассказали, что обвиняют израильского бизнесмена в том, что он дважды незаконно переправлялся в Иран через Турцию, чтобы встретиться с представителями разведки, которые руководили потенциальными заговорами из Тегерана.

Пишут, что говорится о 73-летнем бизнесмене из города Ашкелон Моти Мамана. Он в Иране обсуждал планы нападения на:

Нетаньяху,

министра обороны Йоава Галланта,

руководителя разведки "Шин-Бет" Ронен Бар,

бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

Такими поступками Иран стремился отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране в июле, в котором Иран обвинил Израиль.

Гражданин Израиля требовал предоплату в размере 1 миллион долларов перед выполнением каких-либо действий. Иранские агенты отклонили его запрос и сообщили, что свяжутся с ним в будущем,

– сообщила израильская служба безопасности "Шин-Бет".

Маман якобы получил эквивалент около 558 000 долларов в евро за участие во встречах с сотрудниками иранской разведки.

Израиль выдвинул обвинения бизнесмену 19 сентября 2024 года.

Высокопоставленный чиновник "Шин-Бет" описал это дело как "очень серьезное". Он пояснил, что оценки безопасности указывают на то, что иранцы будут продолжать свои усилия по вербовке оперативников в Израиле для: